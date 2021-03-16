Мошенники начали угрожать судом для обмана россиян

Россиянам стоит остерегаться новой уловки мошенников, которые постоянно идут на разные ухищрения, чтобы дистанционно выманить деньги. Теперь они пугают судебными разбирательствами, если не перейти по их фишинговой ссылке. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По словам собеседницы агентства, обманщики теперь стали адресно рассылать SMS, в которых есть информация о фейковых бонусных зачислениях от государства и ссылка, по которой якобы нужно перейти, чтобы «подтвердить легитимность» перевода. Если проигнорировать такое сообщение, то могут посыпаться угрозы судом и уголовкой.

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность — прим. ред.) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение. <...> Сейчас легенду [о выплатах] просто переоформили для более адресного использования через рассылку SMS, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», — объяснила Лазарева.

Глава проекта ОНФ напомнила, что любая адресная поддержка возможна только по запросу. Других вариантов нет.

В начале марта телефонный мошенник раскрыл схему обмана людей и озвучил свой заработок.