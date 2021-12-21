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    21 декабря 2021, 08:45

    Мошенники начали рассылать россиянам предновогодние письма о сказочных скидках

    Глава проекта ОНФ Лазарева: уловкой года стали рассылки с обещаниями скидок и распродаж

    Ольга Назаркина

    Перед Новым годом мошенники начали активно рассылать россиянам письма с предложениями о больших скидках и разных акциях. Получателей таких посланий предупреждают, что количество товаров по максимально низкой цене ограничено, а распродажа закончится в ближайшие часы.

    Мошенники начали рассылать россиянам предновогодние письма о сказочных скидках

    О предновогодней рассылке злоумышленников предупредила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она пояснила, что в таких письмах есть фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных брендов, сообщило РИА «Новости».

    «Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — отметила эксперт.

    Лазарева призвала россиян уточнять проведение акций и распродаж на официальных сайтах магазинов или по телефонам горячих линий, только после этого можно оформлять покупки.

    Для выявления мошенников и борьбы с ними ОНФ ранее запустил платформу «Мошеловка». С середины декабря туда поступило несколько сотен сообщений о рассылках с обещаниями щедрых скидок.