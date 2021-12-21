Мошенники начали рассылать россиянам предновогодние письма о сказочных скидках

Перед Новым годом мошенники начали активно рассылать россиянам письма с предложениями о больших скидках и разных акциях. Получателей таких посланий предупреждают, что количество товаров по максимально низкой цене ограничено, а распродажа закончится в ближайшие часы.

О предновогодней рассылке злоумышленников предупредила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она пояснила, что в таких письмах есть фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных брендов, сообщило РИА «Новости».

«Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — отметила эксперт.

Лазарева призвала россиян уточнять проведение акций и распродаж на официальных сайтах магазинов или по телефонам горячих линий, только после этого можно оформлять покупки.

Для выявления мошенников и борьбы с ними ОНФ ранее запустил платформу «Мошеловка». С середины декабря туда поступило несколько сотен сообщений о рассылках с обещаниями щедрых скидок.