Мошенники начали рассылать письма о компенсациях переболевшим COVID-19

Переболевшим COVID-19 россиянам мошенники начали рассылать электронные письма с предложением оставить зявку на получение компенсации. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты платформы «Мышеловка».

По данным экспертов, массовая рассылка началась в апреле. Злоумышленники стали отправлять электронные письма, в которых предлагали перенесшим коронавирус оставить заявку на получение «поддержки».

Размещенная в письме ссылка ведет на сайт под названием «Портал здравоохранения граждан СНГ». Там в чате фальшивые пользователи обсуждают выплаты — объемы начислений и варианты действий в случае, если заявка не прошла. В самой заявке на получение необходимо указать имя, адрес проживания, доход за последний месяц, электронную почту.

После этого сайт формирует так называемое «постановление о выплате». Сумма в нем обычно фигурирует выше, чем та, о которой упоминают боты в чате. Выплаты же можно получить только через «единый реестр». Регистрация там платная — 576 рублей. После регистрации на портале предлагается ввести данные банковской карты.

«Сколько именно мошенники украдут — сказать сложно, но подобные технологии позволяют снять с карты весь остаток средств и даже больше, если карта с овердрафтом. А для того, чтобы остановить жертву от обращения в свой банк, злоумышленники специально прямо в письме размещают липовое предупреждение, что банк возьмёт комиссию», — рассказала координатор платформы Евгения Лазарева.

Она напомнила, что реальные вплаты, которые производит государство, можно получить через портал «Госуслуг» или через обращение в МФЦ или органы социальной защиты.

Ранее также стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам письма от имени якобы Федеральной службы судебных приставов с требованиями погасить долг. В поддельных письмах копируется фирменный стиль ведомства — шрифт, дизайн и логотипы.