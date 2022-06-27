Мошенники начали предлагать «работу» на AliЕхpress

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему для обмана россиян. Для того, чтобы поймать доверчивую жертву на крючок, они используют название бренда AliExpress.

Об этом «Известиям» сообщили в компании-партнере ряда ретейлеров. В маркплейсе подтвердили изданию эти данные.

Мошенники предлагают россиянам заняться раскруткой товаров на AliExpress. Делается все это через мессенджеры. Людям предлагают внести деньги в личный кабинет на стороннем сайте и сделать притворную покупку товара, якобы для того, чтобы поднять к нему интерес у потенциальных клиентов.

В последствие, потраченные деньги возвращаются с бонусом, и тогда злоумышленники предлагают поднять внесенную на счет сумму, а также стоимость мнимых покупок. При последующей процедуре пропадают и деньги, и так называемые «работодатели».

Как полагают эксперты, мошенникам играют на руку нестабильная ситуация на рынке труда, а также продвижение удаленной работы, которая оставляет время для дополнительных заработков.