Мошенники начали писать россиянам от имени Росреестра

Мошенники стали активно рассылать москвичам письма от имени Росреестра. В ведомстве предупредили, что вся достоверная информация об услугах размещена на их официальном сайте.

«Столичный Росреестр информирует москвичей о том, что в адрес правообладателей приватизированной ранее жилой недвижимости поступают письма, в которых содержится информация о необходимости оформления их квартир в ЕГРН», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Руководитель управления Игорь Майданов добавил, что более никакой дополнительной информации на эту тему московской Росреестр адресно не рассылает.

Представители ведомства попросили собственников внимательно относиться к содержащимся в реестре недвижимости данным. При необходимости их нужно обновлять. В частности, это касается пожилых и одиноких людей, а также тех, у кого на руках свидетельства о собственности, выданные до 1998 года.

Эксперты ранее подсчитали, что цены на новые квартиры в Москве и Санкт-Петербурге резко пошли вверх после стагнации в начале года. За месяц стоимость жилья в столице выросла на 6%, в Санкт-Петербурге — на 8%.