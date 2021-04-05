Мошенники начали обманывать россиян в «Яндекс.Деньги»

Новый способ обмана клиентов банков появился в России. Преступники в этот раз действуют под видом оператором электронных кошельков «Яндекс.Деньги».

Аферисты рассылают возможным жертвам письма, где требуют перевести средства на биткоин-кошелек, иначе компрометирующее видео с участием человека будет опубликовано. Якобы этот ролик стал доступен после взлома компьютера клиента. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Уточняется, что новшеством в этой довольно обыденной схеме стал почтовый адрес отправителя: inform@money.yandex.ru. Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги», принадлежащий Сбербанку, сменил название на ЮMoney в 2020 году.

Эксперты подчеркивают, что в большинстве случаев у мошенников нет компрометирующих видео, рассылка писем является массовой. Преступники занимаются вымогательством.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал о том, что утекшие в Сеть данные пользователей Facebook аферисты используют для рассылки мошеннических писем или выманивания денег у друзей людей, чьи аккаунты взломали.