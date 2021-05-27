Мошенники начали обманывать россиян под видом опросов от ВТБ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян и начали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства. Об этом предупредили в пресс-службе банка.

Специалисты объяснили, что такие звонки об «опросах» направлены на получение личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в сервис «ВТБ Онлайн», либо для получения реквизитов карты.

«Сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные CVC2/CVV2 карты, информацию по счетам или по одноразовым паролям. <…> Банк не проводит платных опросов по качеству услуг», — подчеркнули в ВТБ.

По данным финансовой организации, c января по апрель этого года число звонков мошенников выросло на 30%. Наибольшую активность они проявляют в период с 11:00 до 14:00 каждый вторник. По выходным злоумышленники звонят реже всего. В воскресенье число звонков в пять раз ниже среднего значения в будний день, отметили эксперты.

Банк собирается внедрить новые инструменты безопасности для клиентов. В скором времени должны появиться определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности web-адресов, верификация операций по NFC и анализ транзакций на основе искусственного интеллекта.