Мошенники начали обманывать россиян под видом Маш и Оль

Сетевые мошенники начали чаще действовать под видом женщин, представляясь Машами и Олями. На одном из сайтов объявлений произошел резкий рост аккаунтов с такими именами. По мнению экспертов, эта уловка связана с тем, что женщинам люди склонны доверять больше.

Анализ мошеннической активности на сайте объявлений «Юла» показал, что во втором квартале этого года количество вредоносных аккаунтов под именами Маша и Оля выросло в 3,2 раза, сообщила газета «Известия».

По словам сотрудников компании, после регистрации преступники действовали по одной и той же схеме: рассылали пользователям примерно одно и то же сообщение: «Я заинтересовалась вашим товаром, но тут не могу переписываться». Потом предлагали списаться в популярном мессенджере и оставляли номер телефона. В дальнейшем Лжемария или Лжеольга высылали своей жертве ссылку на фишинговый сайт и уговаривали ввести на нем платежные данные.

В «Юле» заверили, что сейчас на сайте и в приложении работает нейросеть, которая сразу считывает подозрительную активность в чатах и блокирует не вызывающие доверие аккаунты через три–пять минут после их регистрации. Помимо этого, есть еще одна опция по удалению мошеннических сообщений, которые еще не успел прочитать пользователь.