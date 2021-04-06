Мошенники начали обманывать россиян через брокерские сайты

Биржевые инвестиции стали интересовать не только россиян, но и мошенников. Теперь они создают сайты для проверки надежности брокера, через них злоумышленники выманивают личные данные, а иногда и деньги. Об этом рассказали в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Эксперты заметили, что в Сети появилась реклама сайтов, которые предлагают проверить брокера через интернет. Перейдя по ссылке, нужно ввести название посреднической компании. Потом сайт пишет, что указанный брокер якобы находится в «международном черном списке». Для получения консультации предлагается оставить свое имя и номер телефона.

«За подобными „черными списками“ может скрываться несколько видов мошенничества. Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера», — передало РИА «Новости» слова заместителя директора ассоциации Дарьи Андриановой.

Она отметила, что такая юридическая помощь осуществляется платно. За оформление нескольких шаблонных документов с человека запросят немаленькую сумму.

Еще мошенники могут использовать психологическое давление, вынуждая человека перевести все свои средства на некие «безопасные счета». Но на самом деле они принадлежат злоумышленникам.

Также такие сайты собирают базу персональных данных людей, у которых есть брокерские счета. Этой информацией мошенники могут воспользоваться сами, а могут перепродать другим преступникам. В результате пострадавший будет получать огромное количество звонков от аферистов в ближайшие месяцы и даже годы.