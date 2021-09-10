Новый способ мошенничества начал приживаться в России. Речь идет о случаях, когда злоумышленники представляются службой поддержки госуслуг. Об этом написала газета «Известия».

Мошенники, представляясь сотрудниками поддержки госуслуг, уверяют россиян, что их аккаунт взломан. В результате они выпытывают данные для входа в личный кабинет.

Если взломать аккаунт в госуслугах, то становится возможным оформить через него заем. На микрофинансовом рынке уже знают о проблеме. В МФО рекомендовали использовать дополнительные способы идентификации. Представители «Ростелекома» напомнили, что техническая поддержка портала «Госуслуги» никогда не запрашивает пароли к личным аккаунтам пользователей.

В разговоре мошенники объясняют, зачем позвонили. Они говорят, что произошла утечка данных или получена информация о взятом на имя жертвы кредите. По словам гендиректора производителя DeviceLock DLP Юрия Томашко, под этим предлогом злоумышленники пытаются выманить поступающий через SMS код сброса пароля к сервису.

«В августе в даркнете и на ряде закрытых форумов выросло число предложений по продаже взломанных аккаунтов сервиса „Госуслуги“, не использующих двухфакторную авторизацию при входе», — объяснил Томашко.

Их стоимость, по его словам, упала со 100 рублей в начале года до 30–40 рублей за новые и до четырех–пяти рублей за использованные для регистрации на сайтах букмекерских контор.