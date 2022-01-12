Мошенники начали ловить банковских клиентов в соцсетях на пиццу и роллы

В России мошенники переключили внимание на клиентов региональных банков. Они обещают людям подарки и призы, заманивая их на фальшивые сайты, а затем лишают денег.

С мошенническими атаками в социальных сетях столкнулись вкладчики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Злоумышленники сулили доверчивым россиянам бесплатные роллы и пиццу, но просили для этого ввести на вредоносном сайте личные данные — имя и номер карты, — а потом и SMS-код от банка. Якобы он был нужен, чтобы подтвердить получение бонуса. В итоге человек просто оставался без средств.

В банке пояснили, что мошенники транслируют ссылки на фальшивые сайта в лентах соцсетей. Такая возможность появилась, поскольку они научились обходить модерацию рекламных сообщений. Специалисты по информационной безопасности заметили, что с подобного рода аферами столкнулись не только в УБРиР. Во второй половине 2021 года эксперты обнаружил в Сети массу ресурсов, которые предлагали пиццу и суши от Альфа-банка и «Почта Банк».

Наличие проблемы подтвердили и во «ВКонтакте». Соцсеть стала одной из тех, где мошенники распространяли рекламные посты со ссылками на фейковые сайты. И хотя команда модерации «ВКонтакте» оперативно блокирует такие публикации, мошенники создают новые схемы для обмана.

Атаки на региональные банки, по мнению специалистов, могут стать очередным трендом. Подобную мошенническую модель легко адаптировать под любой банк. Финансовые организации в регионах кажутся злоумышленникам более привлекательными из-за менее внимательного мониторинга фишинга.