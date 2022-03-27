Мошенники начали использовать нехватку некоторых товаров для вымогательства денег у россиян

Мошенники начали использовать повышенный спрос некоторые товары и их нехватку в магазинах для вымогательства денег у россиян. Они предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или фейковых сайтах, получают оплату и исчезают. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев.

«Мошенники начали активно эксплуатировать повышенный спрос на отдельные группы товаров: автомобильные запчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса», — сообщил эксперт.

Предложения о покупке поступают по разным каналам: по телефону и электронной почте, в мессенджерах и соцсетях. Мошенники иногда представляются представителями органов власти или бизнесменами. Иногда хищение происходит уже в тот момент, когда «жертва» переходит на предложенный сайт и вводит данные платежной карты.

Также злоумышленники начали предлагать кредиты по ставке ниже рыночной. Они убеждают людей взять кредит и перевести деньги на их «антикризисный» счет или (такая схема распространена уже несколько лет) выманивают данные карты и СМС-коды.

Мошенники убеждают собеседника взять кредит и перевести его на принадлежащий мошенникам «антикризисный» счет, либо выманивают полные данные карты и приходящие СМС-коды.

Николай Дмитриев посоветовал россиянам не совершать никаких операций с картой или счетом под диктовку незнакомца. Если есть сомнения, лучше прекратить разговор и перезвонить в финансовую организацию по официальному телефону. Также не следует переходить по ссылкам в письмах с незнакомых адресов.