Чемпионку Европы по гребле пять раз обманывали мошенники на БАДах

Девятикратная чемпионка Европы и СССР по гребле Галина Вечерковская купила дорогостоящие биодобавки у мошенника. Пенсионерка отдала за «пустышки» 122 тысячи рублей. Злоумышленника уже удалось поймать полицейским.

Мужчина предложил Вечерковской купить лекарства 18 января. Он позвонил ей на домашний телефон, представившись специалистом петербургского диагностического центра наблюдения при клинике имени Алмазова. Пенсионерка согласилась приобрести препараты, пишет Пятый канал.

На следующий день Вечерковской принесли домой лекарства под названием «Бета Глуканс», за которые она отдала 122 тысячи рублей. В итоге препарат оказался БАДом, из-за чего женщина написала заявление в полицию. Мошенника задержали и завели на него уголовное дело. Мужчина оказался безработным, а 10 лет назад его уже ловили на подобном преступлении.

Вечерковская уже не первый раз попадается на уловки злоумышленников. В 2016 году она купила биодобавки на 500 тысяч рублей. Спустя несколько лет женщина, которая якобы работала в банке, пообещала пенсионерке вернуть деньги за проданные мошенниками таблетки. В итоге Вечерковская сначала отдала ей 100 тысяч рублей, а затем еще 500 и 600 тысяч.

Галине Вечерковской 94 года. За годы спортивной карьеры она пять раз завоевывала титул чемпиона Европы по гребле и четыре раза становилась чемпионкой СССР.