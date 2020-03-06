    06 марта 2020, 02:38

    Мошенники могут начать атаку на личные счета ИП

    Валерия Шафирко

    Мошенники в 2020 году могут заинтересоваться счетами индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщила газета «Известия». Такое внимание объясняется просто: ИП можно обманывать по тем же схемам, что и частных клиентов, но денег на их банковских счетах хранится больше.

    Такой прогноз сделали эксперты крупнейших банков России. По их словам, владельцы небольших фирм похожи на обычных клиентов банков по степени доверчивости, а схема их обмана у мошенников уже отточена.

    Таким образом, в среднем, каждое хищение у представителя малого бизнеса в 15 раз крупнее, чем с карты частного клиента. Кроме того, как считают некоторые эксперты, предприниматели часто заняты и не имеют возможности проверять информацию. Также они желают как можно быстрее решить проблемные вопросы, что тоже может сыграть мошенникам на руку.

    Но не все специалисты согласны с этими прогнозами. По мнению ряда экспертов, представители ИП обычно более грамотны и в плане финансов, и в плане безопасности, а потому, считают специалисты, вряд ли мошенники сделают их своей главной целью в 2020 году.

    Но в любом случае опасаться мошенников стоит всем. Ведь преступники постоянно придумывают новые способы обмана россиян. Теперь они начали выуживать данные карт, говоря о кэшбэке.