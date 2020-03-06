Мошенники могут начать атаку на личные счета ИП

Такой прогноз сделали эксперты крупнейших банков России. По их словам, владельцы небольших фирм похожи на обычных клиентов банков по степени доверчивости, а схема их обмана у мошенников уже отточена.

Таким образом, в среднем, каждое хищение у представителя малого бизнеса в 15 раз крупнее, чем с карты частного клиента. Кроме того, как считают некоторые эксперты, предприниматели часто заняты и не имеют возможности проверять информацию. Также они желают как можно быстрее решить проблемные вопросы, что тоже может сыграть мошенникам на руку.

Но не все специалисты согласны с этими прогнозами. По мнению ряда экспертов, представители ИП обычно более грамотны и в плане финансов, и в плане безопасности, а потому, считают специалисты, вряд ли мошенники сделают их своей главной целью в 2020 году.

Но в любом случае опасаться мошенников стоит всем. Ведь преступники постоянно придумывают новые способы обмана россиян. Теперь они начали выуживать данные карт, говоря о кэшбэке.