Мошенники массово разослали россиянам письма о возврате пенсионных накоплений

Масштабную атаку провели мошенники на электронные почтовые ящики россиян. Потенциальные жертвы получали письма от «Службы финансового мониторинга», в которых ведомство предлагало оформить возвращение пенсионных накоплений. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

В организации рассказали, что в конце ноября к ним поступило множество сообщений от обеспокоенных россиян, которые сообщили о странных письмах, в которых им обещали вернуть пенсионные накопления.

В тексте послания говорилось, что перевести деньги в автоматическом режиме нельзя без согласия владельца счета. Поэтом адресатам предлагали нажать кнопку «Оформить возврат». После этого пользователь попадал на сайт, где нужно было ввести данные банковской карты, куда якобы должны поступить деньги. Но на самом деле эти данные попадали в руки злоумышленников.

Для достоверности авторы писем ссылались на поправку к закону об обязательном пенсионном страховании и даже предлагали оплатить комиссию в 459 рублей за перевод денег. В ОНФ уточнили, что все адреса, с которых произошла фишинговая атака, принадлежат компании «Яндекс». Представители сервиса заявили, что решают возникшую проблему.