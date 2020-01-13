Мошенники ловили пользователей WhatsApp на «подарки от Adidas»

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о мошеннических атаках, в которых использовался бренд Adidas. Их обнаружила международная антивирусная компания ESET.

По данным компании, мошенники отправляли пользователям мессенджера сообщения от имени известного спортивного бренда Adidas. В рассылке было сказано, что компания празднует юбилей — в честь этого каждый, кто выполнит необходимые условия, может получить футболки или обувь в подарок. Чтобы стать обладателем приза, пользователь должен был перейти по ссылке из сообщения, пройти там опрос, а затем переслать информацию о конкурсе 20 контактам.

В компании ESET предупредили, что благодаря такой схеме мошенники могут получить персональные данные собеседника.

«На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга», — процитировало экспертов компании РИА «Новости».

Оказалось, что ссылка на опрос была поддельной и «розыгрыш» не имел никакого отношения к знаменитому бренду. В объявлении мошенники использовали старый логотип компании, а сам фишинговый домен зарегистрировали всего несколько месяцев назад.