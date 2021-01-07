Мошенники изобрели новый способ обмана россиян по телефону

Обманщики придумали новую схему, по которой выманивают у доверчивых россиян деньги по телефону. Теперь они звонят потенциальной жертве и бросают трубку, чтобы обойти систему фильтрации спам-звонков. Некоторые перезванивают. Тут уже в ход идет социальная инженерия.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков.<…> После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам», — рассказал РИА «Новости» ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По словам собеседника такие системы анализируют только входящие звонки. Мошенники воспользовались этой лазейкой — теперь они звонят и бросают трубку. Когда человек перезванивает сам, злоумышленники начинают его обрабатывать традиционными методами социальной инженерии.

Голованов объяснил, что обычно обманщики пользуются интернет-телефонией, чтобы скрыть свое местоположение и настоящий телефонный номер.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян объяснил, как обезопасить себя от мошенников в случае утечки личной информации. Он заявил, что есть только один способ уберечься от преступников — это никому не доверять.