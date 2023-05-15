Общество 15 мая 2023, 10:46 Мошенники атаковали Сбербанк вредоносными письмами от «военкоматов» Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк РИА «Новости»

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Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую рассылку электронных писем своим сотрудникам с приглашением посетить военкомат якобы для уточнения персональных данных. В ней содержался файл с вредоносным вирусом, при открытии которого мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

В банке отметили, что мошенники используют актуальную для общества информационную повестку. В данном случае фейковая рассылка от военкоматов эксплуатировала указ президента РФ о призыве находящихся в запасе на военные сборы в 2023 году.

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«Не исключено, что такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица», — подчеркнули в финорганизации.

В Сбербанке напомнили, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления. Там призвали проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

Ранее Сбербанк сообщил, что в России появился новый способ обмана его клиентов. Мошенники звонят людям и обвиняют их якобы в измене Родине.