Мошенник похитил у матери ребенка с СМА 10,5 млн рублей, собранных на лечение

В Ставрополе будут судить мошенника, который похитил 10,5 миллиона рублей у матери годовалого ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА). Эти деньги женщина собирала на укол дорогостоящим препаратом «Золгенсма».

Маму мальчика зовут Анастасия Бойко. В беседе с «360» она рассказала, что попалась на удочку мошенника весной 2021 года — в марте с ее личных счетов похитили 10,5 миллиона рублей. Эти деньги предназначались для лечения ее младшего сына Савелия.

«В апреле того же года был задержан один из злоумышленников. Это обычный съемщик, который снимал деньги с карт в банкоматах. Человек сидит уже год, не дает никаких признательных показаний, которые могли бы привести к организаторам данного преступления, а значит, пока эти люди на свободе», — поделилась Бойко.

Она отметила, что в такой ситуации мог оказаться любой, в итоге лишившись сбережений, от которых буквально зависит жизнь.

«Хочется просто еще раз предупредить, если вам звонят и представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, кладите трубку и перезванивайте по официальным номерам и уточняйте информацию», — попросила мать мальчика.

По данным МВД, аферист, который похитил средства, наткнулся в Сети на информацию о сборе денег для помощи ребенку. Тогда он начал звонить женщине под видом сотрудников разных банков и сообщать, что к ее счетам якобы получили доступ третьи лица, поэтому для безопасности деньги нужно перевести на резервные счета. Для убедительности аферист заявил женщине, что борьба с таким видом мошенничества стоит на контроле у руководства правоохранительных органов.

Мать ребенка поверила мошеннику и перевела собранные деньги на указанные реквизиты. Через некоторое время она поняла, что ее обманули. Тогда пострадавшая обратилась в полицию.

В апреле прошлого года его задержали в Казани и доставили в Ставрополь, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Сейчас его дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Средства для лечения мальчику все-таки удалось собрать. В паблике в «Одноклассниках» Бойко сообщила, что 9 апреля сбор был закрыт. На это ушло 18 месяцев.

«В голове только одна мысль: „Савелий будет жить! Сава спасен! Сбор закрыт!“ <…> Я безмерно благодарна всем нашим фондам, которые на протяжении всего сбора были с нами и поддерживали нас», — написала она.

В ноябре прошлого года в Москве телефонные мошенники похитили почти миллион рублей у семьи с онкобольным ребенком. У четырехлетнего мальчика был диагностирован лейкоз. Средства на его лечение (980 тысяч рублей) лежали на накопительном счете в банке «Хоум Кредит». После случившегося представители финансовой организации заявили, что окажут семье благотворительную помощь, оплатят лечение в размере украденной мошенниками суммы.