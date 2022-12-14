Общество 14 декабря 2022, 11:41 Мошенник из Петербурга забрал у подростка 1,2 млн рублей под предлогом их обмена на криптовалюту

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В Петербурге правоохранители задержали мошенника, который забрал у подростка 1,2 миллиона рублей под предлогом обменять деньги на криптовалюту. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Во время общения с полицейскими подросток рассказал, что получил деньги от матери, которая пожелала обменять их на криптовалюту. Он через мессенджер познакомился с мужчиной и встретился с ним на улице Марата для обмена денег.

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Спустя полчаса мошенника задержали. Он рассказал, что якобы деньги не похищал, а хотел отдать их третьему лицу, который должен был зачислить их на криптовалютный кошелек. Возбуждено уголовное дело.

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