Мошенник из интернета обманул жителя Кузбасса на миллион при попытке продать Lexus

В Кемеровской области мужчина лишился одного миллиона рублей при попытке купить по объявлению в интернете Lexus LX 540. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как рассказали в ведомстве, потерпевший нашел в интернете объявление о продаже Lexus LX 540 по выгодной цене. Он позвонил владельцу и выяснил, что на машину стоит очередь. Автор объявления пообещал покупателю продать автомобиль в том случае, если он внесет аванс в размере одного миллиона рублей. После того, как деньги были перечислены на счет, мошенник удалил свое объявление и пропал из Сети.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.