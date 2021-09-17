Названы регионы с максимальным уровнем мошенничества в автостраховании

Специалисты составили рейтинг регионов с максимальным уровнем мошенничества по ОСАГО и КАСКО. По итогам восьми месяцев лидерами стали Ростовская и Новосибирская области.

С января по август 2021 года на Ростовскую и Новосибирскую области пришлось 16% от общего количества преступлений в сфере ОСАГО. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Тинькофф Страхования».

Еще лидерами по уровню мошенничества стали Краснодарский край и Москва. На них пришлось 18% таких преступлений. В Воронежской области произошло 6% от общего объема ситуаций с мошенничеством в автостраховании. С ОСАГО были совершены 80% преступлений, а с КАСКО — 20%.

С начала года по заявлениям «Тинькофф Страхования» завели 38 уголовных дел в 17 российских регионах. Все обращения были связаны с мошенничеством в сфере автострахования. Общая сумма ущерба могла составить 20 миллионов рублей.

По словам авторов исследования, преступники в Мурманской области чаще всего пытались инсценировать повреждение машины третьими лицами. В Петербурге больше всего жаловались на угон автомобилей.