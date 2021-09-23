Мошенническое «брачное агентство» заключало фиктивные браки ради прописки в Армавире

Группа мошенников в Армавире помогала иностранцам заключать фиктивные браки ради получения прописки. Об этом написал «Царьград».

Действуя под видом брачного агентства, злоумышленники за определенную сумму помогали приезжим вступить в фиктивный брак. Таким образом было заключено пять браков.

Деятельность группы пресекла прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию РФ».