Мошенническим интернет-магазинам в России «перекроют кислород»

Деятельность мошеннических интернет-магазинов, которые вместо товара присылают мусор, намерены пресечь «Почта России» и Минцифры. Ведомства подготовили поправки в законопроект, которые позволят покупателям вскрывать посылку с наложенным платежом перед оплатой. Об этом сообщили «Известия».

По действующему законодательству покупатель обязан оплатить посылку, прежде чем открыть ее. После этого он может вскрыть посылку и предъявить претензии отправителю в случае ненадлежащего качества или отсутствия товара. Сделать возврат при таких обстоятельствах проблематично, признают специалисты.

Эксперты ОНФ обратили внимание на жалобы покупателей и направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо с просьбой решить проблему. Эксперты предложили разрешить покупателям вскрывать посылки до оплаты. «Почта России» и Минцифры разработали поправки в Правила оказания услуг почтовой связи, новая версия проходит регистрацию в Минюсте РФ.