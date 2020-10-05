Мосгорсуд снова намерен отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян

Мосгорсуд в понедельник, 5 октября, предпримет еще одну попытку отобрать коллегию присяжных по делу двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна.

Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки. Рассылка повесток проходила случайным образом по базе москвичей, которые подходят под критерии присяжных — они должны быть ранее несудимы, не состоять на учете в диспансерах, а также подходить под профессиональный ценз.

В коллегии войдут восемь основных и несколько запасных присяжных. Они будут отобраны из явившихся в суд кандидатов в закрытом режиме. У участников процесса будет возможность задавать им вопросы, а также отводить их в том случае, если у кандидатов в присяжные уже сложилось мнение о деле или же их сочтут предвзятыми.

Эта попытка отбора станет второй. В конце августа Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по указанному делу. Заседание по этому вопросу было перенесено на более позднее время, так как у родственников погибшего выявили коронавирусную инфекцию.

Тело Михаила Хачатуряна нашли в июле 2018 года в одной из многоэтажек Москвы. По версии следствия, его убили собственные дочери. Девушки обвинили отца в многолетних издевательствах и насилии.