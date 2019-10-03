Мосгорсуд рассмотрит апелляцию похитителя картины Куинджи

Апелляционная жалоба поступила в Замоскворецкий суд на приговор, вынесенный уроженцу Крыма Денису Чуприкову. Он признан виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

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Замоскворецкий суд 25 сентября приговорил Чуприкова к трем годам колонии. Судья отметила, что ущерб от действий крымчанина составил больше 19 миллионов рублей. Апелляцию рассмотрит Мосгорсуд. Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого суда.

Картина Куинджи пропала из Третьяковской галереи 27 января 2019 года. Неизвестный унес ее на глазах у посетителей. Спустя несколько часов после произошедшего полицейские задержали подозреваемого. Им оказался Денис Чуприков. Он объяснил стражам порядка, куда спрятал «Ай-Петри».

Также житель Крыма признался, что совершил кражу в надежде погасить свои долги и встретиться с президентом Владимиром Путиным. В суде мужчина заявил, что собирался «хайпануть».

Картину нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Московской области. Она была завернута в куртку. Эксперты после ее осмотра рассказали, что она повреждена незначительно. Чуприков заплатил 13 тысяч рублей на восстановительные работы. Стоимость самой работы Куинджи оценивается в 20 миллионов.

Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении Чуприкова по статье УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Третьяковская галерея пока не подавала иск о возмещении ущерба.