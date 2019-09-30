Суд смягчил приговор Устинову
Прокурор Анастасия Зверева на заседании попросила заменить актеру реальный срок на условный. Об этом сообщило РИА «Новости».
Суд приобщил к материалам дела выводы экспертизы о том, что актер не хватал за руки сотрудника правоохранительных органов, а также видео задержания. Суд первой инстанции отказывался смотреть запись.
Устинов записал видеообращение после выхода из СИЗОПодробнее
Росгвардеец, который проходит по делу потерпевшим, заявил на суде, что на него обрушилась травля в соцсетях.
«На меня и Павла Устинова оказывается моральное давление… Это все травля в социальных сетях», — сказал Александр Лягин.
Также он рассказал, почему он и его коллеги решили задержать актера. По его словам, они заприметили Устинова в толпе около метро и начали «целенаправленно его задерживать».
«Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном», — заявил Лягин после того, как в Мосгорсуде показали видео задержания Устинова.
При этом росгвадеец отметил, что не стал приговаривать актера к реальному сроку.
Ранее Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии общего режима за применение опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОН Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
Сторона обвинения считала, что Устинов потянул росгвардейца за плечо, после чего тот получил вывих. Однако актер свою вину не признал. Он рассказал, что в тот день случайно оказался около метро «Пушкинская», где проходила акция. Молодой человек добавил, что не сопротивлялся при задержании.
Дело Павла Устинова получило общественный резонанс. В его поддержку выступили журналисты, правозащитники и многие актеры. В итоге дело было пересмотрено. Мосгорсуд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения. Его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова до заседания по апелляции выразила надежду, что суд рассмотрит ранее неучтенные доказательства по этому делу.