Суд смягчил приговор Устинову

Московский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову. Ему назначили один год лишения свободы условно и два года испытательного срока вместо 3,5 года колонии.

Прокурор Анастасия Зверева на заседании попросила заменить актеру реальный срок на условный. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд приобщил к материалам дела выводы экспертизы о том, что актер не хватал за руки сотрудника правоохранительных органов, а также видео задержания. Суд первой инстанции отказывался смотреть запись.

Устинов записал видеообращение после выхода из СИЗО Подробнее

Росгвардеец, который проходит по делу потерпевшим, заявил на суде, что на него обрушилась травля в соцсетях.

«На меня и Павла Устинова оказывается моральное давление… Это все травля в социальных сетях», — сказал Александр Лягин.

Также он рассказал, почему он и его коллеги решили задержать актера. По его словам, они заприметили Устинова в толпе около метро и начали «целенаправленно его задерживать».

«Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном», — заявил Лягин после того, как в Мосгорсуде показали видео задержания Устинова.

При этом росгвадеец отметил, что не стал приговаривать актера к реальному сроку.

Ранее Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии общего режима за применение опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОН Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

Сторона обвинения считала, что Устинов потянул росгвардейца за плечо, после чего тот получил вывих. Однако актер свою вину не признал. Он рассказал, что в тот день случайно оказался около метро «Пушкинская», где проходила акция. Молодой человек добавил, что не сопротивлялся при задержании.

Дело Павла Устинова получило общественный резонанс. В его поддержку выступили журналисты, правозащитники и многие актеры. В итоге дело было пересмотрено. Мосгорсуд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения. Его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова до заседания по апелляции выразила надежду, что суд рассмотрит ранее неучтенные доказательства по этому делу.