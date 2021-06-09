Мосгорсуд признал ФБК* экстремисткой организацией

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК*) экстремистской организацией. Также в список попали «Штабы Навального»* и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ*). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск столичной прокуратуры рассматривался в суде в закрытом режиме. Надзорное ведомство просило признать «Штабы Навального»*, ФЗПГ* и ФБК* экстремистскими организациями. Последний включен в России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. «Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы. <…> Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК* и ФЗПГ*, запрещена деятельность общественного движения «Штабы Навального»*, — заявили в суде. Прокуратура осталась удовлетворена принятым решением. В надзорном ведомстве его назвали законным и обоснованным. Там напомнили, что признанные экстремистскими организации устраивали акции, приводившие к массовым беспорядкам. Также организации вовлекали несовершеннолетних. Представители ФБК* заявили, что будут обжаловать решение Мосгорсуда. * Запрещенная в России экстремистская организация.