Мосгорсуд получил иск Rambler к «Матч ТВ»

Московский городской суд получил иск от компании Rambler к «Матч ТВ» о запрете показа матчей Английской премьер-лиги. Ранее было принято досудебное решение заблокировать показ АПЛ на сайте «Матч ТВ».

Как сообщили «360» в Мосгорсуде, исковое заявление подало ООО «Рамблер „Интернет Холдинг“» к ООО «Национальный спортивный телеканал».

«В качестве требований истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование прямых трансляций футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте matchtv.ru», — сообщили в суде.

10 декабря Мосгорсуд удовлетворил заявление о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении «Матч ТВ», после чего Rambler в течение двух недель должен был подать исковое заявление.

Права на показ трех сезонов матчей АПЛ принадлежат Rambler. Они купили их для своего онлайн-кинотеатра Okko в 2019 году.