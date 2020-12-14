Мосгорсуд отложил начало слушаний по делу задержавших Голунова экс-полицейских

Слушания дела обвиняемых в незаконном задержании и фабрикации дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова отложили на 17 декабря.

Защитник ключевого обвиняемого Игоря Ляховца Алексей Коврижкин не смог предоставить документы, подтверждающие его официальный статус. Юрист 10 ноября был лишен статуса адвоката.

«Адвокатская палата Москвы не прислала ответ на соответствующий запрос. Защитник также не предоставил необходимые документы, в связи с чем заседание было отложено», — рассказали в суде.

Экс-начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец отказался от адвокатов и заявил, что будет защищать себя сам.

Журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года в Москве. На его защиту встала общественность, которая не поверила в обвинения. Через пять дней Голунова освободили, все обвинения с него сняли. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

В январе этого года пяти из шести задержанных полицейских предъявили обвинения по нескольким статьям. Их обвиняют в фальсификации доказательств и результатов оперативной деятельности, превышение должностных полномочий, а также незаконное приобретение, хранение или перевозку наркотиков.