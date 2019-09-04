Мосгорсуд отклонил апелляцию Маруани по иску к Киркорову на сумму 272 млн рублей

Французский музыкант потребовал у Киркорова свыше 270 млн рублей за нарушение авторских прав Подробнее

«Суд вынес решение оставить решение Таганского районного суда без изменения. Апелляционные жалобы были отклонены», — отметили в пресс-службе.

Диьде Маруани ведет борьбу со звездой российской эстрады на протяжении долгих лет. Французский музыкант считает, что Киркоров и композитор произведения Олег Попков в песне «Жестокая любовь» использовали фрагмент его песни Symphonic Space Dream. Француз подавал на Киркорова в суд в 2016 году. Тогда он оценил ущерб в 75 миллионов рублей.

Весной композитор с новыми силами обратился в Таганский районный суд с просьбой взыскать еще более крупную сумму с Киркорова. Суд встал на сторону ответчиков. После этого Маруани направил апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда.