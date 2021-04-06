Мосгорсуд оставил Шпигеля и его жену в СИЗО

Московский городской суд оставил главу группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жену Евгению в СИЗО. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило РИА «Новости».

Бизнесмен и его супруга проходят по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Тот ранее во вторник признал, что получил от Шпигеля взятку в размере 20 миллионов рублей. Белозерцев заявил, что бизнесмен дал ему деньги на предвыборную кампанию.

Мосгорсуд оставил Шпигеля под арестом, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием по делу Белозерцева. Решение Басманного суда, поместившего бизнесмена под арест до 20 мая, суд оставил без изменений, отвергнув апелляционные жалобы.

Всего по уголовному делу о взяточничестве проходят шесть фигурантов. Согласно данным следствия, Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получил от Шпигеля взятки в виде автомобиля, дорогих часов, денег и других ценностей на общую сумму более 31 миллиона рублей. В СК заявили, что экс-губернатор в обмен предоставлял «Биотэку» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов.