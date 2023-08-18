Общество 18 августа 2023, 14:56 Мосгорсуд ликвидировал правозащитный Сахаровский центр Мосгорсуд ликвидировал правозащитный Сахаровский центр по иску Минюста РИА «Новости»

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Московский городской суд по иску министерства юстиции ликвидировал Сахаровский центр*. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворить исковые требования о ликвидации организации „Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова*“», — огласил вердикт судья Вячеслав Полыга, которого процитировало РИА «Новости».

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Решение суда станет основанием для исключения центра из реестра юридических лиц.

По итогам проведенной проверки министерство юстиции выявило неустранимые, грубые и систематические нарушения законодательства со стороны центра.

Кроме того, законодательству не соответствовали учредительные документы организации. Центр работал в регионах России, где у него отсутствуют отделения, что является нарушением.

Ранее на официальном сайте организации появлялись видеоролики без маркировки иностранного агента. За это на организацию наложили штраф в размере пяти миллионов рублей, сообщал RT.

*Организация признана в России иностранным агентом.