18 августа 2023, 14:56
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный Сахаровский центр
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный Сахаровский центр по иску Минюста
Московский городской суд по иску министерства юстиции ликвидировал Сахаровский центр*. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Удовлетворить исковые требования о ликвидации организации „Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова*“», — огласил вердикт судья Вячеслав Полыга, которого процитировало РИА «Новости».
Реклама
Решение суда станет основанием для исключения центра из реестра юридических лиц.
По итогам проведенной проверки министерство юстиции выявило неустранимые, грубые и систематические нарушения законодательства со стороны центра.
Кроме того, законодательству не соответствовали учредительные документы организации. Центр работал в регионах России, где у него отсутствуют отделения, что является нарушением.
Ранее на официальном сайте организации появлялись видеоролики без маркировки иностранного агента. За это на организацию наложили штраф в размере пяти миллионов рублей, сообщал RT.
*Организация признана в России иностранным агентом.
Мосгорсуд
Суд
Реклама
Реклама