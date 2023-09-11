Общество 11 сентября 2023, 11:53 Мосгоризбирком подвел итоги явки на выборах мэра столицы Мосгоризбирком: явка на выборах мэра столицы составила 42,5% Сайт мэра и правительства Москвы

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С 8 по 10 сентября в столице прошли выборы на пост мэра города. Всего на участках зафиксировали явку в 42,5%. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.

«На сегодняшний день мы официально говорим, что явка избирателей составила 42,5%. <…> Это 3 миллиона 269 тысяч 905 человек», — подчеркнула она.

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Всего дистанционно свои голоса отдали 2,7 миллиона человек. Участки посетила 571 тысяча человек. На дому проголосовали 116 тысяч человек.

Выборы проходили на протяжении трех дней: с 8 по 10 сентября. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00. Также голосование прошло и в онлайн-формате.

Ранее Центризбирком сообщил о победе действующего мэра Москвы Сергея Собянина на выборах главы города с 76,38% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Борис Чернышов (5,61%).