Общество 07 июня 2023, 14:59 Мосгордума уйдет на летние каникулы с 13 июня Вице-спикер Мосгордумы Орлов: депутаты уйдут на летние каникулы с 13 июня по 17 сентября https://cdn.er.ru/

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Мосгордума уйдет на летний перерыв с 13 июня по 17 сентября, сообщил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

«Предлагается определить летний перерыв в работе думы с 13 июня <…> по 17 сентября <…> 2023 года», — сказал Орлов на заседании.

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Вице-спикер уточнил, что перерыв в работе парламента не означает, что депутаты уйдут в отпуск. Они продолжат работу в избирательных округах и подготовят проекты для рассмотрения в осеннюю сессию.

Ранее Мосгордума назначила дату выборов мэра столицы.