Общество 20 декабря 2023, 11:58 Мосгордума приняла ежегодный отчет Собянина Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра столицы Собянина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Члены Московской государственной думы заслушали и приняли отчет мэра столицы Сергея Собянина по итогам работы столичного правительства за 2023 год. Соответствующее постановление утвердили во время заседания парламента, сообщило АГН «Москва».

В этом году отчет мэра впервые прошел в формате видеотрансляции. В обширном докладе Собянин осветил развитие различных важных областей городской жизни.

Реклама

Мэр упомянул, что 2023 год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию транспортных объектов. При этом в планах города — строительство еще трех новых линий метро, где будет примерно 40 станций.

Он также рассказал о планах реализации программы КРТ, в рамках которой появится 190 новых объектов и около полумиллиона рабочих мест. Объем строительства в столице увеличат, что позволит ускорить темп реновации до шести–семи миллионов квадратных метров в год.

Кроме того, мэр анонсировал строительство нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы.