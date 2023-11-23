23 ноября 2023, 10:36
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2024 год
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов
Московская городская дума приняла закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». О принятом во время пленарного заседания решении сообщило АГН «Москва».
Согласно документу, доходы столичного бюджета составят 4,3 триллиона рублей в 2024 году, почти 4,6 — в 2025 году и около 4,9 — в 2026 году. При этом расходы будут равны почти 4,8 триллиона рублей в 2024 году, около пяти триллионов — в 2025 году и более 5,1 триллиона — в 2026 году.
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Социальные расходы составят более половины предусмотренных затрат. Запланированный объем финансирования на меры социальной поддержки в 2024 году превысит 600 миллиардов рублей, что позволит оказать помощь около 4,5 миллиона москвичей.
Кроме того, с 1 января в столице проиндексируют выплаты для различных категорий граждан. Также сохранятся и льготы на оплату ЖКХ и проезда, предоставление инвалидам необходимых технических средств для реабилитации и другие социальные меры.
На финансирование программы «Столичное образование» в 2024 году направят почти 548 миллиардов рублей.
Также Мосгордума утвердила бюджет на обслуживание программы обязательного медицинского страхования. Основная доля дохода фонда сформируется за счет субсидий от Федерального фонда ОМС.
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