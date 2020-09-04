Moscow Workshops проведет онлайн-сборы по алгоритмическому программированию

Программа подойдет тем, кто хочет подготовиться к соревнованиям или начать свой путь в продвинутом кодинге. В сборах примут участие сотни молодых людей из более чем десяти стран мира, сообщила пресс-служба образовательного проекта Moscow Workshops.

Сборы пройдут дистанционно с 5 по 12 сентября 2020 года. За это время участников ждут пять соревновательных раундов, в каждом из которых от 8 до 13 задач и всего пять часов на их решение. Студенты прослушают лекции и сделают разборы заданий вместе с тренерами, погрузятся в изучение искусственного интеллекта и пройдут трек по soft skills (надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми).

Всех участников поделят на дивизионы по уровню сложности, где A/B — это сложный уровень ведущих соревнований по программированию. В нем задачи и лекции будут на английском языке. Дивизионы C и D подойдут для начинающих и продолжающих, обучение в них пройдет на русском языке. Участвовать в сборах можно в одиночку или командой до трех человек. Попробовать свои силы смогут все, кто владеет хотя бы одним языком программирования.

В первый день сборов пройдет бесплатная конференция по soft skills. Там молодым людям расскажут, как развивать эмоциональный интеллект, справляться с трудностями, а также как составить привлекательное резюме и найти хорошую работу по душе.

Отдельные два блока лекций будут посвящены стажировкам: где их искать, как эффективно проходить и на что обращать внимание. В последний день участники погрузятся в технологии искусственного интеллекта в рамках отдельного трека.