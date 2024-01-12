Общество 12 января 2024, 11:19 Мощный снежный циклон отрезал Сахалин от материковой части России

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Снежный циклон обрушился на Сахалин в пятницу. Из-за этого остров оказался отрезанным от материковой части России, сообщил SHOT.

Отмечается, что с Сахалина не могут вылететь самолеты, на прилет и на вылет задерживается свыше 10 рейсов. Также из-за непогоды перекрыли паромную переправу Холмск — Ванино, соединяющую остров с материком.

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Как сообщил Life, участие в ликвидации последствий циклона принимают 246 человек и 168 единиц техники.