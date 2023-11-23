Общество 23 ноября 2023, 11:57 Мощный снегопад накроет Приморье в понедельник, 27 ноября

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По данным синоптиков, в понедельник, 27 ноября, в Приморском крае ожидается снег, мокрый снег, дождь и ледяная крупа. Во Владивостоке выпадет не менее 25 сантиметров осадков, сообщил сайт windy.com.

Как написал «ФедералПресс», в этот день в утреннее время ожидается снег, ближе к обеду пойдет сильный дождь, а к вечеру температура воздуха вновь пойдет на понижение. Жителей региона настигнут осадки в виде ледяного дождя.