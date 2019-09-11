Мощный сбой произошел во «ВКонтакте» по всей России

Первые сообщения о сбое начали поступать около 12:00. Пользователи со всей России жалуются на проблемы с загрузкой изображений.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону.

Источник фото: Downdetector

Пользователи из этих городов отмечают, что на месте картинки либо демонстрируется маленький значок, который обозначает, что там должно быть изображение, либо и вовсе белый фон.

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«Не грузятся никакие картинки, ни авы, ни просто фото в фотоальбомах, даже в видео не грузит заглавную картинку, и загрузка страниц тормозит страшно», — жалуются пользователи в комментариях сайта Downdetector.

О проблемах в работе других функций приложения не сообщается. Причина сбоев в загрузке изображений пока не названа. Техподдержка социальной сети обещает исправить все неполадки в ближайшее время.

Последний масштабный сбой в работе «ВКонтакте» был 6 сентября. Тогда пользователи массово жаловались на перебои в работе всего функционала социальной сети.