Мощный пожар охватил склад лакокрасочных материалов в Самаре. Видео
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, на месте работают все оперативные службы города. Уже рухнула кровля здания. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Для тушения пожара на улице Профильной вызваны почти 100 человек и работает порядка 30 единиц техники.
По сообщениям очевидцев, черный столб дыма поднимается так высоко, что его можно увидеть с любого конца города. По этому адресу в Самаре расположена компания-производитель декоративных и переводных пленок, сообщается на сайте samara.kp.ru.
В мае недалеко от Самары случился пожар на складе с пластмассой. Тогда пламя охватило 650 «квадратов», огонь мог распространиться на соседнее производственное здание. Его удалось локализовать спустя три часа после возгорания.