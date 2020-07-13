Мощный пожар охватил склад лакокрасочных материалов в Самаре. Видео

Площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Для тушения пожара на улице Профильной вызваны почти 100 человек и работает порядка 30 единиц техники.

По сообщениям очевидцев, черный столб дыма поднимается так высоко, что его можно увидеть с любого конца города. По этому адресу в Самаре расположена компания-производитель декоративных и переводных пленок, сообщается на сайте samara.kp.ru.

В мае недалеко от Самары случился пожар на складе с пластмассой. Тогда пламя охватило 650 «квадратов», огонь мог распространиться на соседнее производственное здание. Его удалось локализовать спустя три часа после возгорания.