Мощный фонтан появился на набережной в Петербурге из-за прорыва трубы. Видео

В Выборгском районе Санкт-Петербурга появился новый фонтан. Из-за прорыва трубы на набережной била мощная струя воды. «360» опубликовал видео с «новой достопримечательностью» северной столицы.

Прорыв произошел в районе пересечения Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы, сообщила «Фонтанка.ру». Из-за случившегося в сторону моста скопилась пробка — вплоть до Евпаторийского переулка.

В материале указано, что Выборгский район попал в список тех, где 26 мая проводило гидравлические испытания ГУП «ТЭК». На предприятии заявили, что по указанным адресам их сетей нет.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, только в Кировском районе. Мощный фонтан забил 20 мая из-под земли тоже из-за прорыва трубы.