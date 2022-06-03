Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье. Видео

Вечером в четверг в Москве и Подмосковье прошли мощные ливни, подтопило целые районы. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами с последствиями стихии. Под водой оказались дворы, парковки и дороги.

Поздним вечером стихия разбушевалась в Подмосковье, позже полоса ливневых дождей дошла до Москвы.

Особенно от стихии пострадал юго-восток столицы и область. Движение на дорогах затруднено, по ним бегут мощные потоки воды.

Столичный комплекс городского хозяйства сообщил в Telegram-канале, что городские службы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Жители Подмосковья активно делятся в соцсетях кадрами подтоплений. По данным Метеобюро Москвы и Московской области, в пятницу также ожидаются дожди с грозами. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

МЧС предупреждало жителей столичного регион об ухудшении погоды, в сообщении говорилось о ливневых дождях и усилении ветра до 15 метров в секунду. МЧС рекомендовало водителям увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, снизить скорость, избегать резких маневров и не оставлять машины под деревьями.