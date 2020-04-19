Мощность второй волны пандемии определили в России

Россию может накрыть вторая волна эпидемии коронавируса. Она будет слабее нынешней. Инфекция вернется, если не будет профилактической вакцины.

«Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — рассказал академик РАН Сергей Недоспасов «Парламентской газете».

Ученый добавил, что пока нельзя сказать, когда это может произойти. Все зависит от особенностей вируса, жизни отдельной популяции и системы здравоохранения. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина будет готова только года через полтора. Процесс затянется из-за ее проверки на эффективность и токсичность.

О пандемии 2019-nCoV Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта, спустя два с небольшим месяца после вспышки инфекции в китайском мегаполисе Ухане. Эпицентр заражения переместился сначала в Италию, а потом в Соединенные Штаты. По последним данным, всего в мире коронавирус подхватили более 2,3 миллионов человек.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения уханьского вируса, в России приняли строгие ограничительные меры. Всего в РФ заразились 36 793 человека.