    19 апреля 2020, 08:48

    Мощность второй волны пандемии определили в России

    Андрей Иванов

    Россию может накрыть вторая волна эпидемии коронавируса. Она будет слабее нынешней. Инфекция вернется, если не будет профилактической вакцины.
    Мощность второй волны пандемии определили в России

    «Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — рассказал академик РАН Сергей Недоспасов «Парламентской газете».

    Ученый добавил, что пока нельзя сказать, когда это может произойти. Все зависит от особенностей вируса, жизни отдельной популяции и системы здравоохранения. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина будет готова только года через полтора. Процесс затянется из-за ее проверки на эффективность и токсичность.

    О пандемии 2019-nCoV Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта, спустя два с небольшим месяца после вспышки инфекции в китайском мегаполисе Ухане. Эпицентр заражения переместился сначала в Италию, а потом в Соединенные Штаты. По последним данным, всего в мире коронавирус подхватили более 2,3 миллионов человек.

    Чтобы не допустить дальнейшего распространения уханьского вируса, в России приняли строгие ограничительные меры. Всего в РФ заразились 36 793 человека.