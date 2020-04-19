Мощность второй волны пандемии определили в России
«Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — рассказал академик РАН Сергей Недоспасов «Парламентской газете».
Ученый добавил, что пока нельзя сказать, когда это может произойти. Все зависит от особенностей вируса, жизни отдельной популяции и системы здравоохранения. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина будет готова только года через полтора. Процесс затянется из-за ее проверки на эффективность и токсичность.
О пандемии 2019-nCoV Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта, спустя два с небольшим месяца после вспышки инфекции в китайском мегаполисе Ухане. Эпицентр заражения переместился сначала в Италию, а потом в Соединенные Штаты. По последним данным, всего в мире коронавирус подхватили более 2,3 миллионов человек.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения уханьского вируса, в России приняли строгие ограничительные меры. Всего в РФ заразились 36 793 человека.