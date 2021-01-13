«Моржи» в деле. Советы по подготовке к Крещению дали в клубе любителей зимних заплывов

Например, ценители здорового образа жизни подчеркнули, что перед погружением в прорубь важно не забыть о разминке. Это отметил участник клуба «Моржи столицы» Дмитрий Михайлов.

Ему за 40, работает он электронщиком в театре МХАТ. Следит за светом, аппаратурой, а еще за своим здоровьем. Когда ему было 12 лет, Дмитрий упал в холодную реку, но не заболел. Уже тогда заинтересовался секретами закаливания.

Источник фото: телеканал «360»

И вот «моржует» он уже 30 лет. Может прокатиться раздетым на велосипеде в -20 градусов. За это время Дмитрий Михайлов еще ни разу не болел.

Наталья Серая, возглавляющая клуб «Моржи столицы», уверена, что закаливание — это лучшее средство от всех болезней.

Источник фото: телеканал «360»

Наш клуб отличается тем, что у нас проводятся ежедневные уроки закаливания для новичков и опытных спортсменов. Занятия проходят на берегу реки Наталья Серая.

Наталья рассказала, что участники клуба принимают снежные и ледяные ванны, натираются снегом, бегают и катаются на лыжах.

Источник фото: телеканал «360»

Традиционно купания организуют в ночь с 18 на 19 января. К ним могут присоединиться все желающие. Для жителей Подмосковья, например, обустроят около 220 площадок.