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    13 января 2021, 17:35

    «Моржи» в деле. Советы по подготовке к Крещению дали в клубе любителей зимних заплывов

    Анастасия Аброськина, Натали Владимирова

    Участники клуба любителей зимнего плавания «Моржи столицы» посоветовали, как подготовиться к Крещению. Они уверены, что закаливание организма помогает быть здоровым. О том, что, по их мнению, важно делать перед купаниями, они рассказали корреспонденту «360».

    Например, ценители здорового образа жизни подчеркнули, что перед погружением в прорубь важно не забыть о разминке. Это отметил участник клуба «Моржи столицы» Дмитрий Михайлов.

    Ему за 40, работает он электронщиком в театре МХАТ. Следит за светом, аппаратурой, а еще за своим здоровьем. Когда ему было 12 лет, Дмитрий упал в холодную реку, но не заболел. Уже тогда заинтересовался секретами закаливания.

    «Моржи» в деле. Советы по подготовке к Крещению дали в клубе любителей зимних заплывов | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    И вот «моржует» он уже 30 лет. Может прокатиться раздетым на велосипеде в -20 градусов. За это время Дмитрий Михайлов еще ни разу не болел.

    Наталья Серая, возглавляющая клуб «Моржи столицы», уверена, что закаливание — это лучшее средство от всех болезней.

    «Моржи» в деле. Советы по подготовке к Крещению дали в клубе любителей зимних заплывов | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Наш клуб отличается тем, что у нас проводятся ежедневные уроки закаливания для новичков и опытных спортсменов. Занятия проходят на берегу реки

    Наталья Серая.

    Наталья рассказала, что участники клуба принимают снежные и ледяные ванны, натираются снегом, бегают и катаются на лыжах.

    «Моржи» в деле. Советы по подготовке к Крещению дали в клубе любителей зимних заплывов | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Традиционно купания организуют в ночь с 18 на 19 января. К ним могут присоединиться все желающие. Для жителей Подмосковья, например, обустроят около 220 площадок.