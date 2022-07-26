Моржаретто высказался о конфискации машин за пьяную езду

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал закон, который предполагает уголовную ответственность за систематическую езду без прав. Также он предполагает конфискацию авто за ряд прочих нарушений, передает ИА НСН.

«Есть мировой опыт, который говорит, что конфискация автомобиля — настолько сложный вопрос, что даже те страны, которые пытались ее ввести, от конфискации отказались», — заметил Моржаретто.

Он напомнил, что машину можно конфисковать, если она принадлежит злоумышленнику. Однако в большинстве случаев это не его авто.

«Так что психологическое воздействие возможно, но как это будет реально применяться в жизни — посмотрим», — продолжил специалист.

По его словам, пьяными за рулем, как правило, ездят на очень плохих и старых моделях.

«Это какие-то люмпены и чем там откупаться? Как показывает судебная практика, высокие штрафы, которые назначают за подобные повторные нарушения, на две трети не платятся, потому что у этих людей просто нет денег. В основном это маргиналы», — добавил эксперт.