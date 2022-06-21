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    21 июня 2022, 12:16

    Моржаретто позитивно оценил идею с увеличением суммы субсидии на приобретение авто

    Артур Блянихов

    Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто обсудил с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова увеличить размер субсидии на покупку машины.

    Моржаретто счел инициативу парламентария хорошей. Он заметил, что высокая стоимость авто сегодня из-за дефицита.

    «Пока хотя бы частично дефицит не будет покрыт, а я думаю, это наступит не раньше осени, вводить какие-то субсидии довольно сложно, потому что рынок дурной и это может привести к еще большему взлету цен», — предупредил специалист.

    По его мнению, нужно «насытить» российский авторынок. Он добавил, что его могут наполнить не только отечественные производители, но частично китайские и корейские.

    «Где-то к осени достичь стабилизации уровня спроса — предложения и вводить программы для покупателей», — заключил Моржаретто.