Моржаретто позитивно оценил идею с увеличением суммы субсидии на приобретение авто

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто обсудил с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова увеличить размер субсидии на покупку машины.

Моржаретто счел инициативу парламентария хорошей. Он заметил, что высокая стоимость авто сегодня из-за дефицита.

«Пока хотя бы частично дефицит не будет покрыт, а я думаю, это наступит не раньше осени, вводить какие-то субсидии довольно сложно, потому что рынок дурной и это может привести к еще большему взлету цен», — предупредил специалист.

По его мнению, нужно «насытить» российский авторынок. Он добавил, что его могут наполнить не только отечественные производители, но частично китайские и корейские.

«Где-то к осени достичь стабилизации уровня спроса — предложения и вводить программы для покупателей», — заключил Моржаретто.