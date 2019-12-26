Моржаретто дал прогноз по срокам регистрации авто в салонах

Автомобилисты смогут зарегистрировать новую машину в салоне без обращения в ГИБДД уже с 1 января 2020 года. В реальности нововведение начнет действовать в лучшем случае к лету. Таким прогнозом с «360» поделился партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Для вступления закона („О государственной регистрации транспортных средств“ — прим. ред.) в силу нужно еще около десятка подзаконных актов, от МВД в первую очередь, которые еще не готовы или проходят согласование в Минюсте. Прекрасная инициатива, которая позволит регистрировать автомобили прямо в салоне дилера, с 1 января никак не вступит [в силу]. Дилеры физически не могут быть готовы, потому что не готова масса документов», — заявил Моржаретто.

Собеседник добавил, что пока автосалонам не понятно, какое оборудование нужно закупать, как будут работать сети — слишком много вопросов. Закон, скорее всего, начнет работать с середины следующего года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о регистрации новых машин в автосалонах. Этот документ — подзаконный акт. Он вступит в силу вместе с основным законом в первый день наступающего года. В будущем получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки можно будет в автосалоне. Нововведение коснется только новых авто.