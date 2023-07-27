Общество 27 июля 2023, 18:13 «Морская почта» заработала в Кронштадте в канун празднования Дня Военно-морского флота

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В Кронштадте в канун празднования Дня Военно-морского флота заработала «Морская почта». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Каждый желающий сможет приобщиться к ации и бесплатно отправить открытку в любую точку России, в том числе на военно-морские базы нашей страны.

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Первыми свои открытки отправили дети из Мариуполя, которые приехали отдыхать в лагерь «Дружных». Почту с открытками можно найти на Якорной площади.